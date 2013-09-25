Цены на путевки в Египет упали в два раза - СМИ

В сентябре многие украинские турфирмы не продали ни одного египетского тура, сообщают Вести.

«Путевки в Египет сейчас, в среднем, подешевели на 20-50% в сравнении с прошлым годом», - говорит коммерческий директор компании Tez Tour в Украине Аркадий Маслов. Минимальная стоимость тура – $800 на двоих (неделя все включено в 4 «звездах») и от $1 тыс. в 5 «звездах».

Турфирмы надеются, что в октябре спрос будет, кроме того, рассчитывают на то, что начнут бронировать туры на Новый год. Цены на праздники пока планируются на уровне $1200-1500 за двоих, что все равно в 2-2,5 раза ниже, чем аналогичные предложения на праздники в ОАЭ и Турции.

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«Главный аргумент для нашего туриста – цена, - говорит директор Центра туринформации Владимир Царук. – Наши же компании, в среднем, уступили 15-20%, больше просто нерентабельно, так как стоимость перевозки человека в отель - это примерно $300, а у нас есть, пусть даже очень «горящие» туры, по $400». По его оценке, сейчас в Египет в неделю из Украины летает 20 чартеров, но скоро их может быть и в три раза больше.

Гостиницы в Египте также закрываются из-за отсутствия туристов: не принимают гостей уже 86 отелей (всего их 248).

Жительница Полтавы Анна Марченко, недавно вернувшаяся из Хургады, рассказывает: «На пляжах пусто - лежаки все свободны, хотя в прошлом году надо было занимать место с утра. Персонал вежливый - предлагают коктейли принести, комнату украсили цветами. Мою подругу с ребенком предложили переселить в номер люкс без доплаты. На экскурсию в Каир не рекомендуют, но многие наши соотечественники поехали на рейсовом автобусе - так даже дешевле оказалось. Но таких сорвиголов было мало - в основном ездят на морские прогулки».

Напомним, армия Египта 3 июля на фоне волны недовольства властью представителей движения "Братья-мусульмане" отстранила от власти Президента Мухаммеда Мурси и объявила в стране переходный период. Практически сразу президент был арестован. Последовавшие кровопролитные протесты сторонников исламистов привели к очередному кризису в Египте.

В понедельник, 23 сентября, суд запретил деятельность организации Братья-мусульмане.