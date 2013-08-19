Украинских туроператоров просят пока не организовывать туры в Египет

Государственное агентство по туризму и курортам Украины обращается к туристическим операторам с предложением временно воздержаться от организации туристических поездок в Египет до определенного улучшения ситуации в этой стране.

В сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, Гостуризмкурорт подчеркивает «необходимость безусловного выполнения туристическими операторами требований статьи 13 Закона Украины «О туризме» относительно обязательного информирования туристов о возможных опасностях во время путешествия».

Также Гостуризмкурорт рекомендует туроператорам рассмотреть возможности оперативного возвращения средств туристам, которые решили отказаться от уже купленных туров в Египет или перенесения дат туров или замены их путешествием в другие страны.

Дополнительно сообщается, что в соответствии с информацией МИД Украины, гражданам Украины, которые находятся в г. Каире, рекомендуется избегать посещения Центральной площади «Тахрир» и прилегающего к ней района Гарден-сити; территории вокруг Президентского дворца (р-н Гелиополис); мечети Рабиа Эль-Адавия (район Наср-сити), района Гиза. Необходимо существенно ограничить перемещение по столице и другим населенным пунктам, а также пока воздерживаться от автомобильных путешествий.

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Гражданам Украины, которые на данное время отдыхают в курортных городах на побережье Красного моря (Хургада и Шарм Эль-Шейх), во избежание угрозы безопасности рекомендуется проводить отдых на территории гостиничных комплексов, и не выезжать за их пределы.

Всем гражданам, которые находятся на территории Египта, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, осуществления несанкционированной фото- и видеосьемки, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Не рекомендуется вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются политической ситуации в Египте.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Арабской Республике Египет по телефону (работает круглосуточно) +201 0000 39648, или обращаться по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины +38 044 238 1657.

Напомним, Египет с 14 августа охвачен столкновениями между военными и исламистами, которые отказываются смириться с отстранением Президента Мухаммеда Мурси и отстранением от власти движения ”Братья-мусульмане”. По официальным данным, с 14 августа в результате столкновений с обеих сторон конфликта погибли 750 человек. Власть заговорила о возможности запрещения деятельности ”Братьев-мусульман”, а те угрожают новыми акциями протеста.