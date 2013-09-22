Число жертв взрыва у церкви в Пакистане достигло 50 человек

Ранения получили 70 человек, сообщает пакистанский телеканал Geo News. Ранее сообщалось о 25 жертвах. Среди погибших есть женщины и дети. Один полицейский погиб, другой был ранен при теракте.

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Как сообщил глава подразделения взрывотехников Абдул Хак, теракт в пешаварском районе Кохати был совершен двумя смертниками. Очевидцы рассказывают, что прихожане выходили из церкви, когда прогремел взрыв. Всего воскресную службу в церкви посетили около 500 человек, сообщает РИА Новости.

Глава правительства Пакистана Наваз Шариф осудил теракт и выразил свою солидарность родственникам погибших.

На северо-западе Пакистана - в Зоне племен и соседней с ней провинции Хайбер-Пахтунхва - активную борьбу с правительством ведут группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) и ряд других организаций. ТТП осуществляет теракты с участием смертников, боевики нападают на колонны и базы правительственных войск, совершают покушения на неугодных им лидеров.

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Христиане составляют порядка 4% населения Пакистана. Они, а также шииты, часто становятся целями исламистских суннитских террористических группировок. В марте разгневанная предполагаемым святотатством гражданина христианского вероисповедания толпа мусульман сожгла более 100 домов в столице провинции Пенджаб городе Лахор.