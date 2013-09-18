СМИ: Российский актер Панин устроил дебош в ресторане (видео)

«В Интернете появился видеоролик с записью ресторанного дебоша во Владимирской области. Человек, похожий на актера Алексея Панина, швыряет тарелки с не понравившейся ему едой на пол, а затем швыряет в повара пепельницу. Руководство заведения обратилось в полицию», - говорится в сообщении российского телеканала «Вести».

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Крыму милиция открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды российским актером Алексеем Паниным из-за его высказываний в адрес крымских татар после ДТП во время гастролей на полуострове.

По данным ВО «Свобода», российский актер после ДТП в Крыму с участием крымского татарина, в частности, сказал, что "... правильно, что Сталин их (крымских татар) во время войны выселил из Крыма", а также сказал: "А я разве в Украине нахожусь? Я не в Украине, я в Крыму!".

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"Молодой мальчик - татарин, врезался в бампер. Там нет ни одной царапины, но это он врезался. Человек позволил себе хамски пообщаться и все. Ничего не произошло - все нормально. Хамское быдло ударил машину в "жопу", захотел заработать денег. У него это не получилось... Я его за горло схватил. Был бы у меня камень под рукой, я бы ему башку разбил", - комментировал Панин свой поступок СМИ.

Позже Панин извинился за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть.

Меджлис крымскотатарского народа извинения не принял и требовал суда для актера.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания Панина.

Видео: ТСН