Турция отчитается перед НАТО и ООН о сбитом сирийском вертолете
Турция направит в Совет Безопасности ООН и в НАТО детали операции по уничтожению турецкими ВВС сирийского вертолета, нарушившего воздушное пространство страны.
Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, пишет РИА Новости.
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В понедельник турецкие СМИ сообщили о падении сирийского боевого вертолета в 400 метрах от турецкой границы.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в 14.00 (по киевскому времени) на территории, подконтрольной сирийской оппозиции.
Два пилота успели катапультироваться и благополучно приземлились. Однако они были убиты подоспевшими к месту крушения боевиками оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия".
Позже вице-премьер Турции Бюлент Арынч на пресс-конференции заявил, что турецкие военные несколько раз предупреждали пилотов о необходимости покинуть воздушное пространство страны. Вертолет проник вглубь воздушного пространства Турции на два километра.