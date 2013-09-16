Турция отчитается перед НАТО и ООН о сбитом сирийском вертолете

Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, пишет РИА Новости.

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В понедельник турецкие СМИ сообщили о падении сирийского боевого вертолета в 400 метрах от турецкой границы.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в 14.00 (по киевскому времени) на территории, подконтрольной сирийской оппозиции.

Два пилота успели катапультироваться и благополучно приземлились. Однако они были убиты подоспевшими к месту крушения боевиками оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия".

Позже вице-премьер Турции Бюлент Арынч на пресс-конференции заявил, что турецкие военные несколько раз предупреждали пилотов о необходимости покинуть воздушное пространство страны. Вертолет проник вглубь воздушного пространства Турции на два километра.