Турция отчитается перед НАТО и ООН о сбитом сирийском вертолете

23:52, 16 сентября 2013
Мир
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Турция направит в Совет Безопасности ООН и в НАТО детали операции по уничтожению турецкими ВВС сирийского вертолета, нарушившего воздушное пространство страны.

вертоліт Мі8 / Фото з сайту aviamaster.com

Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, пишет РИА Новости.

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В понедельник турецкие СМИ сообщили о падении сирийского боевого вертолета в 400 метрах от турецкой границы.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в 14.00 (по киевскому времени) на территории, подконтрольной сирийской оппозиции.

Два пилота успели катапультироваться и благополучно приземлились. Однако они были убиты подоспевшими к месту крушения боевиками оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия".

Позже вице-премьер Турции Бюлент Арынч на пресс-конференции заявил, что турецкие военные несколько раз предупреждали пилотов о необходимости покинуть воздушное пространство страны. Вертолет проник вглубь воздушного пространства Турции на два километра.

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