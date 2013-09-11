Сирийская оппозиция предложила передать химоружие под контроль России
Глава оппозиционного Национального координационного комитета (НКК) Сирии Хейсам Манаа заявил, что оппозиция предложила отдать под контроль России химоружие Сирии до формирования переходного правительства.
"Мы предложили отдать химическое оружие под надзор России до формирования переходного правительства", - сказал Манаа в прямом эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин".
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Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
"Мы поняли, что (президенту США Бараку) Обаме стало необходимо найти выход из того тупикового положения, в которое он себя поставил", - сказал Манаа, представляющий умеренную оппозицию Сирии.
Россия в понедельник предложила передать химоружие в Сирии под международный контроль - это предложение поддержали сирийские власти, а в оппозиции назвали инициативу неприемлемой. По мнению экспертов, в случае успеха этой инициативы, удар США по сирийским объектам может не состояться.