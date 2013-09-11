Сирийская оппозиция предложила передать химоружие под контроль России

"Мы предложили отдать химическое оружие под надзор России до формирования переходного правительства", - сказал Манаа в прямом эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин".

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Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

"Мы поняли, что (президенту США Бараку) Обаме стало необходимо найти выход из того тупикового положения, в которое он себя поставил", - сказал Манаа, представляющий умеренную оппозицию Сирии.

Россия в понедельник предложила передать химоружие в Сирии под международный контроль - это предложение поддержали сирийские власти, а в оппозиции назвали инициативу неприемлемой. По мнению экспертов, в случае успеха этой инициативы, удар США по сирийским объектам может не состояться.