Асад подтвердил, что Сирия готова отказаться от химоружия

Глава государства при этом подчеркнул, что принял такое решение не из-за давления и угроз со стороны США, а из-за позиции России по этому вопросу.

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Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает Lenta.ru.

По его словам, Дамаск уже в ближайшее время направит в ООН документы о присоединении к соглашению о запрете химического оружия.

Москва выступила с инициативой передать все сирийское химическое оружие под международный контроль, а затем полностью его ликвидировать после заявления госсекретаря США Джона Керри о том, что подобное решение могло бы остановить американские бомбардировки Сирии.

Дамаск согласился пойти на эти условия, после чего в Конгрессе США на неопределенный срок было отложено голосование о целесообразности военной операции против Сирии. Президент Барак Обама в телеобращении к народу заявил, что оставляет возможность рассмотреть российскую инициативу, но от военных приготовлений все равно не отказывается.

США пригрозили Сирии военным ударом после гибели 1400 сирийцев в результате химической атаки в пригородах Дамаска. Ответственность за это нападение США и другие страны Запада возложили на руководство Сирии, хотя оно категорически отрицает применение химоружия против собственного населения.