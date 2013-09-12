РФ передала в СБ ООН факты применения химоружия сирийской оппозицией
02:57, 12 сентября 2013Мир
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Россия передала в Совет безопасности (СБ) ООН документы, доказывающие, что химическое оружие в Сирии применил боевики оппозиции.
Россия: химическое оружие в Сирии применил боевики оппозиции / Фото UN
"Мы передали документы в СБ ООН, доказывающие, что химическое оружие применяли бойцы оппозиции", — сказал посол РФ в Ливане Александр Засыпкин в прямом эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин", сообщает РИА Новости.
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Очередное обострение длящегося более двух лет конфликта в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска и гибели большого количества людей. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.
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