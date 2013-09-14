ООН может назвать ответственных за химическую атаку в Сирии - СМИ

Доклад будет представлен генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в выходные. Однако когда именно доклад будет обнародован, Селлстрем сказать не смог: по его словам, это зависит от решения генсека ООН. Также глава экспертной группы отказался сообщить о результатах расследования.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, которое пишет о данных главы группы экспертов Аке Селлстрема.

В компетенцию экспертной группы не входит определение ответственных за проведение химической атаки. Тем не менее, как на условиях анонимности рассказали представители ООН, вполне вероятно, что в докладе будет и эта информация.

Эксперты ООН покинули Сирию 31 августа и с тех пор занимались анализом собранных там данных. Они должны предоставить выводы о том, действительно ли под Дамаском было применено химическое оружие и при каких обстоятельствах это произошло. Для этого они собирали и анализировали образцы почвы, крови и мочи пострадавших, а также искали остатки оружия, которое могло применяться в ходе атаки. Кроме того, эксперты опрашивали медперсонал и свидетелей.

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О применении химического оружия в Сирии стало известно 21 августа. В результате отравления неизвестным газом в восточном пригороде Дамаска — Гуте — погибли не менее 1400 человек. Сирийские власти и повстанцы возложили вину за произошедшее друг на друга.

Вскоре после этого США, убежденные в том, что отравляющий газ применили именно правительственные войска, объявили о намерении нанести удар по Сирии. Голосование в Конгрессе США о целесообразности военного удара по Сирии должно было состояться на текущей неделе. Однако 9 сентября Россия выступила с инициативой передать места хранения химического оружия под международный контроль, а само оружие ликвидировать. Предложение последовало за заявлением госсекретаря США Джона Керри о том, что подобное решение могло бы заставить Вашингтон отказаться от удара по Сирии.

Дамаск согласился пойти на эти условия, после чего голосование в Конгрессе США было отложено на неопределенный срок. Барак Обама заявил, что готов рассмотреть российскую инициативу, однако от подготовки к возможным военным действиям отказываться пока не собирается.