Дамаск направил в ООН документы о присоединении к конвенции по химоружию

В ООН пояснили, что в настоящее время документ переводится, поэтому полностью о его содержании можно будет говорить позднее. В то же время, в организации уже сейчас заявили, что получение письма формально запускает процесс присоединения Сирии к конвенции.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Ранее 12 сентября о том, что необходимые для присоединения к соглашению документы будут «в ближайшее время» направлены в ООН, заявлял президент Сирии Башар Асад.

Сирийские власти согласились передать имеющиеся в стране химическое оружие под международный контроль с последующим его уничтожением в ответ на соответствующее предложение российского МИДа, сделанное в начале сентября. Москва, в свою очередь, выступила с этой инициативой после заявления Госсекретаря США Джона Керри о том, что разоружение Дамаска может предотвратить удар американских войск по Сирии.

Конвенция ООН о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее подписанты обязуются уничтожить все имеющиеся у них под контролем запасы химоружия, а также отказаться от его производства и применения в будущем.

К настоящему времени полноправными участницами конвенции являются 189 стран-членов ООН, еще два государства, Израиль и Мьянма, подписали, но не ратифицировали ее. Помимо Сирии, до сих пор не подписали документ Египет, Южный Судан, КНДР и Ангола.