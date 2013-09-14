В Литве решили узаконить критику гомосексуализма

Под проектом поправок к статье, которая предусматривающей санкции за публичные издевательства, унижения, поощрение нетерпимости или подстрекательство к нетерпимости по признаку пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, подписались 50 парламентариев.

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Парламентарии говорят, что внесли поправку по предложению общественных организаций.

Накануне законопроект представил на рассмотрение депутат от партии "Путь смелости" Альгирдас Патацкас. "В судах уже появились первые признаки того, что человек может быть осужден только потому, что дискутировал на эту тему - не оскорблял, употреблял нормальную лексику, просто дискутировал", - заявил Патацкас.

Инициаторы проекта уверены, что после включения поправок, право граждан на свободу выражения будет полностью защищено. Уголовный кодекс предлагается дополнить положением о том, что «критика или обсуждение сексуального поведения или сексуальной практики, убеждений или взглядов, или убеждение изменить это поведение, практику, убеждения или взгляды, сами по себе не считаются издевательствами, унижениями, поощрением нетерпимости, дискриминацией или поощрением к дискриминации».

В первом чтении поправки поддержали 47 парламентариев, 15 голосовали против, еще 20 воздержались. Проект передан на обсуждение в Комитет по праву и правопорядку. Следующее обсуждение проекта на пленарном заседании назначено на 17 декабря.

В Литве более 70% жителей исповедуют католическую веру, немало и православных. Большинство из них негативно воспринимают так называемую пропаганду гомосексуализма. Тем не менее, в стране сильны позиции Лиги геев Литвы, которая недавно добилась через суды разрешения провести гей-парад по центральному проспекту Гедиминаса в Вильнюсе. У многих это мероприятие вызвало возмущение.

По материалам: Delfi, РИА Новости и "Парламентская газета".