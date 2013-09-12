Геи просят ЕС не сближаться с Киевом, пока их не защитят в Украине

Совет призвал ЕС не отказываться от требований, выдвигаемых Украине в рамках плана действий визовой либерализации, сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

Как известно, уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и несколько депутатов Верховной рады заявили о намерении посетить Брюссель для того, чтобы убедить Европейскую комиссию освободить Украину от обязательства принять изменения в антидискриминационное законодательство.

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В письме ЛГБТ-организаций, в частности, говорится, что "если Украина выбирает европейское направление развития, она с самого начала должна подкрепить его реальными делами".

"Защита прав ЛГБТ и борьба против гомофобии является официально провозглашенной основой внутренней и внешней политики ЕС. Прямой и явный запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации в трудовых отношениях является минимальным, но абсолютно императивным требованием законодательства ЕС. Мы призываем Евросоюз не подписывать соглашение о либерализации визового режима, пока украинские власти не выполнят своих обязательств по обеспечению в стране минимальных современных европейских стандартов прав человека, в том числе и по отношению к своим ЛГБТ-гражданам",— говорится в письме.

Представители ЛГБТ-организаций подтвердили, что и в дальнейшем будут контролировать выполнение обязательств, взятых на себя Украиной в рамках сотрудничества с Европой.

В парламентском комитете по вопросам европейской интеграции данный вопрос комментируют крайне осторожно.

"Вокруг этого вопроса очень много спекуляций. Одни говорят, что ЕС чуть ли не пытается разрушить институт семьи в Украине, а другие нагнетают вопрос относительно прав ЛГБТ, хотя в стране более остро стоит тема дискриминации инвалидов или женщин. Во всех странах такие законы принимались очень непросто. В первую очередь следует признать, что в Украине существует проблема дискриминации самых разных слоев населения, и решать ее надо комплексно, а не сосредотачиваться только на ЛГБТ",— заявила член комитета Ирина Геращенко.