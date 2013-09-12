У Асада есть 10 дней для передачи бумаг по присоединению к конвенции по химоружию - Керри

”У них (сирийских властей) осталось 10 дней на вынесение предложения по техническим работам по передаче химического оружия под контроль международного сообщества”, - сказал он.

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Сирия готова соблюдать международную конвенцию по запрещению химического оружия, говорится в письме, направленном сирийским правительством генеральному секретарю ООН, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, Сирия соглашается выполнять положения конвенции до присоединения к ней. В настоящее время Сирия не является участников конвенции.

В ООН объяснили, что в настоящее время документ переводится, поэтому полностью о его содержании можно будет говорить позже. В то же время, в организации уже сейчас заявили, что получение письма формально запускает процесс присоединения Сирии к конвенции.