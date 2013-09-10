Уже 33 страны поддержали удар США по Сирии

К заявлению присоединились Грузия, Гватемала, Кувейт, Мальта, Черногория, Панама, Польша и Португалия. Всего стран-участниц заявления, впервые появившегося на прошлой неделе на сайте G20 в Санкт-Петербурге, стало 33, сообщает РИА Новости.

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"Подписавшие страны последовательно поддерживали жесткую резолюцию Совета Безопасности ООН, учитывая, что руководство международным реагированием является ответственностью Совета Безопасности, но также признают, что СБ остается парализованным, как это было на протяжении двух с половиной лет. Мир не может ждать, пока неудачей закончатся бесконечные процессы, которые могут привести только к растущим страданиям в Сирии и международной нестабильности", — говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем усилия, предпринятые Соединенными Штатами и другими странами по обеспечению запрета на использование химического оружия", — отмечено в документе.

Полный список стран, подписавших заявление: Албания, Австралия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Грузия, Дания, Испания, Италия, Канада, Катар, Южная Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Мальта, Марокко, ОАЭ, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Эстония, Япония. Также заявление подписали власти Косово, которое США признают независимым государством.