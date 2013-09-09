Великобритания не будет участвовать в операции против Сирии - Кэмерон

Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон.

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"Британия не станет частью какой-то военной операции (против Сирии). Мы будем продолжать оказывать давление (на Дамаск), насколько это возможно, в том числе через ООН", - сказал Кэмерон, выступая сегодня в парламенте, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, Россия призывает Сирию передать химическое оружие под международный контроль, если это позволит избежать военного удара со стороны США.