Великобритания не будет участвовать в операции против Сирии - Кэмерон
20:18, 09 сентября 2013Мир
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Великобритания не будет участвовать в военной операции против Сирии, а намерена добиваться усиления политического давления на режим Башара Асада, в частности в рамках ООН.
Кэмерон говорит, что Великобритания продолжит оказывать давление на Дамаск / Фото: armenpress.am
Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон.
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"Британия не станет частью какой-то военной операции (против Сирии). Мы будем продолжать оказывать давление (на Дамаск), насколько это возможно, в том числе через ООН", - сказал Кэмерон, выступая сегодня в парламенте, передает РИА «Новости».
Как сообщал УНИАН, Россия призывает Сирию передать химическое оружие под международный контроль, если это позволит избежать военного удара со стороны США.
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