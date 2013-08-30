Великобритания передумала воевать против Сирии
Британский министр обороны Филип Хаммонд заявил, что Лондон не станет принимать участие в возможном военном вмешательстве в Сирию.
Он предположил, что силовые действия против сирийских властей все равно состоятся, несмотря на отказ Лондона принять в них участие.
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Глава оборонного ведомства сделал заявление после того, как стали известны результаты голосования парламента.
Члены нижней палаты британского парламента проголосовали против предложения о возможности военного вмешательства страны против Сирии.
Для ведения любого вида военных действий потребуется новое голосование. За документ проголосовали 272 депутата, а 285 высказались против.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон сказал, что британский парламент очевидно дал понять, что не желает предпринимать каких-либо действий и будет поступать в соответствии с этим.
Напомним, Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.
По материалам: РИА Новости и Русской службы Би-би-си