Президент Аргентины получила символы власти из рук своего мужа (фото)

В Аргентине приведена к присяге новая Президент Кристина Фернандес де КИРШНЕР, передает ПРАЙМ-ТАСС.

До избрания на этот пост К.КИРШНЕР была сенатором и первой леди государства. Она получила жезл и перевязь как символы президентской власти из рук своего супруга, уходящего главы государства Нестора КИРШНЕРА. Таким образом, следующие 4 года впервые в истории южноамериканской республики страну будет возглавлять представительница прекрасного пола, избранная путем всенародного голосования.

В своем первом обращении к народу в качестве Президента Кристина Фернандес де КИРШНЕР пообещала "представлять интересы всех аргентинцев". Она подчеркнула важность продолжать курс, начатый ее супругом Н.КИРШНЕРОМ четыре с половиной года назад, отметив его большие заслуги по выводу Аргентины из тяжелейшего социально-экономического кризиса в ее истории. Одними из своих главных задач она считает улучшение качества жизни граждан и обеспечения равенства всех перед законом.