Британский премьер созывает экстренное заседание парламента по Сирии

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созывает в четверг экстренное заседание Палаты общин парламента по ситуации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Премьер решил досрочно прервать парламентские каникулы, чтобы депутаты могли обсудить ситуацию в Сирии и возможность проведения военной операции в этой стране.

"Спикер Палаты общин одобрил мою просьбу созвать парламент в четверг. Будет четкое предложение правительства и голосование по поводу ответной реакции Великобритании на химатаки", - отметил Кэмерон.

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Ранее сообщалось, что вооруженные силы Великобритании готовят чрезвычайный план действий в связи с предполагаемым использованием химического оружия в Сирии.

Глава британского правительства прервал отпуск, чтобы провести внеочередное заседание Совета национальной безопасности, запланированное на среду.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.