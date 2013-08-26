Премьер Британии срочно позвонил Путину для разговора о Сирии

Президент России Владимир Путин покинул совещание по ТЭК для телефонного разговора с британским премьером.

"Я должен поговорить с британским коллегой", - сказал Путин, попросив участников встречи продолжить дискуссию пока без него, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщила позже пресс-служба Кремля, Путин и Кэмерон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и подготовку к предстоящему саммиту "Большой двадцатки" в Санкт-Петербурге.

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"Основное внимание уделялось ситуации в Сирии на фоне сообщений СМИ о возможном применении химического оружия вблизи Дамаска. Лидеры двух стран также обсуждали вопросы, связанные с предстоящим саммитом "Большой двадцатки"в Санкт-Петербурге 5-6 сентября", - сообщили в пресс-службе. В Кремле также отметили, что разговор состоялся по инициативе британской стороны.