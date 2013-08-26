Турция готова бороться против Асада даже без ООН - МИД

Турция присоединится к любой коалиции против режима Башара Асада, даже если не будет официального решения Совбеза ООН, заявил глава МИД страны Ахмет Давутоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

"В настоящее время 36-37 стран обсуждают эти альтернативы. Если в процессе этих обсуждений будет сформирована коалиция против Сирии, Турция займет место в этой коалиции", - цитирует агентство слова Давутоглу.

По словам министра, Анкара всегда выступала за то, чтобы международное сообщество действовало на основании решений ООН, однако в данном случае правительство готово рассмотреть и другие варианты, если Совбез не примет решение об оказании давления на Дамаск.

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Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, более 600 человек.

Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек, гуманитарная организация "Врачи без границ" приводит данные о 355 погибших. После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

На Западе открыто заговорили о возможности проведения военной операции против сирийских правительственных войск.