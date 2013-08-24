Число сирийских детей-беженцев достигло 1 миллиона

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк.

"Этот миллионный ребенок-беженец не просто новая статистика. Это реальный ребенок, оторванный из дома, возможно, даже от семьи, лицом к лицу с кошмаром, который мы только начинаем осознавать", - сказал Лейк.

По его словам, настало время прекратить в Сирии страдания детей, которые составляют половину общего числа сирийских беженцев. Большая их часть прибыла в Ливан, Турцию, Иорданию, Египет, Ирак, страны Европы и Северной Америки.

По данным ЮНИСЕФ, около 7000 детей погибли в Сирии за время конфликта. Около 740 тысяч детей-беженцев - младше 11 лет, в изгнании они подвержены угрозе попасть в сети торговли людьми и сексуальной эксплуатации.