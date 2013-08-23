В ливанском Триполи жертвами взрывов стали 27 человек, сотни ранены (фото)
16:41, 23 августа 2013Мир
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В ливанском городе Триполи прогремело два мощных взрыва. Число жертв возросло до 27 человек, 358 пострадали.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы / Фото : twitter.com/trissaabiissa
Число жертв двух мощных взрывов в ливанском городе Триполи в пятницу достигло 27 человек, 358 ранены, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ливана.
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По данным агентства Рейтер, взрывы произошли возле мечетей после пятничной молитвы, сообщает РИА Новости.
Фото : twitter.com/trissaabiissa
Франс Пресс, в свою очередь, сообщает, что один инцидент произошел в центре города, другой - возле порта. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
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