В ливанском Триполи жертвами взрывов стали 27 человек, сотни ранены (фото)

Число жертв двух мощных взрывов в ливанском городе Триполи в пятницу достигло 27 человек, 358 ранены, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ливана.

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По данным агентства Рейтер, взрывы произошли возле мечетей после пятничной молитвы, сообщает РИА Новости.

Франс Пресс, в свою очередь, сообщает, что один инцидент произошел в центре города, другой - возле порта. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.