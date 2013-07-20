В зале прибытия аэропорта Пекина прогремел взрыв (фото)

Подробности инцидента пока не приводятся, отмечает РИА Новости.

В свою очередь радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на государственное агентство «Синьхуа» сообщает, что информации о возможных жертвах и пострадавших нет. Также неизвестны причины, теракт это или несчастный случай.

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В Китае не работают популярные во всем мире социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, поэтому получить хоть какую-нибудь информацию от возможных очевидцев пока невозможно.