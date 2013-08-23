СМИ: Олег Лисогор может получить 7 лет африканской тюрьмы

Об этом этом сообщает Комсомольская правда в Украине.

“У чемпиона мира и Европы по плаванию назревают серьезные проблемы с законом. Либерийская Фемида обвиняет спортсмена в похищении человека. По оценкам юристов, Лисогор может получить до 7 лет тюрьмы”, - пишет издание.

В свою очередь, сам Лисогор отрицает факт уголовного дела."Никакого уголовного дела нет, меня пытаются запугать. Таким подлым образом местные вымогают у бизнесменов деньги. Что касается Слипченко, никто его не трогал. Да, он работал у нас, но уволился. Живет с местными”, - написал Лисогор в социальных сетях корреспонденту издания.

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На вопрос, за что тогда против него открыли уголовное дело и что ему грозит, Лисогор ответил: "Я ничего не буду говорить, комментарии позже".

А тем временем следствие по делу Лисогора и его партнера по бизнесу Николая Чернышова продолжается и уже в понедельник, 26 августа, будет назначено первое слушание. Юристы предполагают, что для спортсмена и его друга все может закончиться нерадостно.

“Даже не вникая в подробности, можно сказать, здесь что-то нечисто. Либерия - специфическая страна, и законы там носят условный характер. А значит, все могут решить деньги. Я бы не воспринимал слова жертвы серьезно. Слова о том, что он якобы друг Лисогора и никто его не похищал, ничего не значат. Возможно, он тянет время или ждет от Лисогора каких-то действий. Может, даже денег. Важно, что Слипченко скажет в понедельник в зале суда. Думаю, коль открыто уголовное дело и назначен суд, а также учитывая отсутствие внятных объяснений со стороны самого Лисогора, какие-то противозаконные действия со стороны спортсмена все же могли быть”, - сказал “КП в Украине” юрист-международник Тимур Гордеенко.

Юрист также уверен, что замять дело уже не получится, а в случае негативных показаний от Слипченко Лисогор, по местным законам, может получить до 7 лет тюрьмы.

Напомним, 19 августа в СМИ Либерии появилась информация, что украинский пловец Лисогор вместе со своим бизнес-партнером удерживали 10 дней в гостиничном номере своего соотечественника Ивана Слипченко.