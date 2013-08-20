Суд по делу Лисогора в Либерии состоится на будущей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“С целью выяснения обстоятельств этого дела вокруг граждан Украины Лисогора и Слипченко на наше дипломатическое учреждение в Сенегале направлена нота либерийской стороне с просьбой оперативно проинформировать украинское дипломатическое представительство по затронутому вопросу. Пока еще ответа от них мы не получали”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что в Либерии состоялся разговор представителя Украины с Лисогором, и подтвержден факт возбуждения “местными компетентными органами дела по подозрению в задержании гражданина Украины в Монровии”.

По словам Перебыйниса, суд по этому делу состоятся на будущей неделе.

Перебыйнис отметил, что Лисогор обеспечен адвокатом и опровергает выдвинутые против него обвинения, “которые, как он отмечает, основываются на распространенной Слипченко информации”.

Также Перебыйнис подчеркнул, что в данное время Лисогор находится в своем жилище в Либерии.

Как сообщал УНИАН, 19 августа телеканал ТВi со ссылкой на либерийское издание Heritage сообщил, что Лисогор и его бизнес-партнер Николай (по другим данным – Сергей) Чернышов, который владеет в Либерии несколькими казино, девять дней незаконно удерживали в одной из квартир гражданина Украины Ивана Слипченко.

В тот же день Лисогор опроверг информацию о своем задержании полицией в Либерии.

В то же время Лисогор отметил, что какой-то конфликт имел место, и сейчас украинец пытается его уладить. О причинах и сторонах конфликта Лисогор не рассказал.