На Китай надвигается тайфун

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Китайский национальный центр прогнозирования погодных условий на море.

По прогнозам центра, "Трами" достигнет границ восточно-китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян этой ночью. Его приближение приведет к увеличению высоты волн в южной части Восточно-Китайского моря до 9 метров. По этой причине китайским судам рекомендовано вернуться в порты. Власти провинций Фуцзянь и Чжэцзян, а также мэрия города Шанхай приступили к эвакуации жителей, проживающих в прибрежной зоне.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой уровни опасности по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

"Трами" стал 12-м по счету тихоокеанским тайфуном в этом сезоне, получив свое имя от экзотического цветка, растущего во Вьетнаме.