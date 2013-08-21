На Дальнем Востоке России активно разворовывают подтопленные электролинии

Специалисты "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК) зафиксировали случаи мародерства на подтопленных линиях электропередачи (ЛЭП) в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

Сильный паводок охватил несколько регионов Дальнего Востока. Ранее сообщалось, что уровень реки Амур у Хабаровска превысил критическую отметку в шесть метров, исторический максимум в 642 сантиметра и утром в среду составил 688 сантиметров. Ожидается его повышение до 780 сантиметров. Подтоплен 481 жилой дом, 678 придомовых территорий. В Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

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"Специалисты хабаровского филиала ДРСК отмечают случаи мародерства на энергообъектах. Для предотвращения несчастных случаев, а также во избежание выхода из строя оборудования подстанций и линий электропередачи энергетики вынуждены частично отключать объекты и оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мародеров не останавливает потенциальная опасность подтопленных энергообъектов. Так, 20 августа произошла кража 360 метров провода отключенной воздушной ЛЭП в селе Корсаково, в июле этого года там уже было украдено 550 метров дорогостоящего провода.