Уровень воды в Амуре достиг исторического максимума

Уровень воды на реке Амур у Хабаровска (Российская федерация) в воскресенье достиг исторического максимума в 642 сантиметра, сообщил на пресс-конференции замначальника управления гражданской защиты правительства края Евгений Кузьмин, - информирует РИА Новости.

"Мы сегодня достигли исторического максимума — 642 сантиметра, последний такой был зафиксирован 1897 году. Уровень будет подниматься, по прогнозам, до 7 метров", — сказал Евгений Кузьмин.

Он сообщил, что в настоящее время подтоплены участки в городе Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.

Он отметил, что с учетом прогноза, в зону подтопления в крае могут попасть около 30-35 тысяч человек. В случае ухудшения обстановке в крае будут развернуты 55 эвакуационных пунктов.

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Сейчас для защиты жилых домов от наводнения возводятся дамбы в Хабаровске. В Комсомольске-на-Амуре в поселке Хорпинский ведется отсыпка дамбы.

Паводок на российском Дальнем Востоке может прекратиться к началу-середине сентября, развитие ситуации будет зависеть от "поведения" тихоокеанских тайфунов, заявлял глава Росгидромета Александр Фролов.

Между тем синоптики прогнозировали, что в выходные 17-18 августа в Приморье выпадет до половины месячной нормы осадков в связи с надвигающимся на край ливневым циклоном.