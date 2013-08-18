Уровень воды в Амуре достиг исторического максимума
Река продолжает подниматься - по прогнозам, уровень воды достигнет 7 метров.
Уровень воды на реке Амур у Хабаровска (Российская федерация) в воскресенье достиг исторического максимума в 642 сантиметра, сообщил на пресс-конференции замначальника управления гражданской защиты правительства края Евгений Кузьмин, - информирует РИА Новости.
"Мы сегодня достигли исторического максимума — 642 сантиметра, последний такой был зафиксирован 1897 году. Уровень будет подниматься, по прогнозам, до 7 метров", — сказал Евгений Кузьмин.
Он сообщил, что в настоящее время подтоплены участки в городе Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.
Он отметил, что с учетом прогноза, в зону подтопления в крае могут попасть около 30-35 тысяч человек. В случае ухудшения обстановке в крае будут развернуты 55 эвакуационных пунктов.
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Сейчас для защиты жилых домов от наводнения возводятся дамбы в Хабаровске. В Комсомольске-на-Амуре в поселке Хорпинский ведется отсыпка дамбы.
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