Из-за разлива Амура в России придется эвакуировать 100 тысяч человек

До 100 тысяч жителей Амурской и Еврейской автономной областей и Хабаровского края России могут быть эвакуированы из-за паводковой ситуации.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев.

"Главная наша задача - не напугать и создать панику, а просчитать самые жесткие варианты", - отметил он.

В целом, прогнозы гидрологов о большом притоке воды в Амур из других рек пока не оправдываются, подчеркнул Ишаев во время посещения Бурейской ГЭС.

По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Бурейская ГЭС работает в штатном режиме, уровень сбросов воды из водохранилища находится в пределах 3 тыс кубометров в секунду, что не является критичным для населенных пунктов.

"Мы рассчитываем, что к концу августа погода улучшится. ГЭС и сегодня регулирует гидрологическую ситуацию",- отметил Ишаев, подчеркнув, что "критического состояния на станции нет, запас прочности имеется".