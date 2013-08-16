США рассекретили документы о «Зоне 51»

В прошлом упоминания об этом сверхсекретном объекте тщательно вычищались из всех документов общего доступа, что порождало массу слухов относительно ведущейся там деятельности.

По теме: Сноуден работал на ЦРУ, чтобы иметь доступ к секретным данным

Об этом по информации Fox News сообщает Lenta.ru.

Рассекреченные данные не дают повода подозревать, что там проводились эксперименты над пришельцами или исследования внеземных технологий, хотя подобные предположения не раз высказывались в популярной культуре.

Как отмечает CNN, база, расположенная в 200 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса, с момента основания использовалась для испытания перспективных авиационных комплексов, например U-2 и A-12.

Публикация данных о ранее секретом объекте стала возможной благодаря Закону о свободе информации, принятому американским Конгрессом в 2005 году.