Сноуден работал на ЦРУ, чтобы иметь доступ к секретным данным

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с расследованием дела Сноудена.

По их данным, Сноуден начал собирать документы, касающиеся программ слежки, в апреле 2012 года. Тогда он работал в корпорации Dell, куда устроился в 2009 году. Когда Сноуден скачивал первые секретные материалы, его работа в Dell была связана с программой АНБ по сбору данных, передаваемых через оптоволоконные кабели, в том числе трансокеанские.

Считалось, что Сноуден начал собирать данные спецслужб, устроившись в компанию-подрядчик ЦРУ Booz Allen Hamilton — то есть в марте 2013 года. Но, как ранее заявлял и сам Сноуден, он пришел в эту компанию специально, чтобы получить доступ к дополнительным секретным документам.

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В Dell отказались комментировать эту информацию, сославшись на некоего клиента компании, который просил не распространять сведения о Сноудене.

Эдвард Сноуден передал СМИ секретные материалы о работе американских спецслужб в июне 2013 года, напоминает Лента.ру. В частности, он рассказал о программе слежки PRISM, которая позволяет спецслужбам отслеживать частную электронную переписку и телефонные переговоры. По словам Сноудена, спецслужбы США имеют неограниченный доступ к серверам крупнейших интернет-компаний мира.