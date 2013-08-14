Десятки боевиков Аль-Каиды атакуют город в Йемене
02:11, 14 августа 2013Мир
724
Десятки боевиков международной террористической организации "Аль-Каида"напали на город Хавта на юго-западе Йемена.
В результате погибли трое солдат, еще четверо ранены, сообщает Associated Press со ссылкой на службу безопасности страны.
По данным агентства, около 70 боевиков совершили попытку захватить населенный пункт Хавта (Hawtah) в провинции Лахдж. Многие горожане бежали из своих домов.
Сейчас армия ведет бой с экстремистами, количество убитых боевиков не уточняется.
В конце прошлой недели американский беспилотный летательный аппарат уничтожил на юге Йемена пять боевиков, предположительно, состоявших в "Аль-Каиде", замечает РИА Новости.
По данным правительства Йемена, с начала августа на территории страны ударами с БПЛА ликвидировано 34 террориста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter