Во Франции автобус с водителем-украинцем попал в смертельное ДТП
10:24, 11 августа 2013Мир
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Автобус компании Eurolines потерпел крушение в департаменте Од на юге Франции, два человека погибли, 30 получили ранения.
Во Франции потерпел крушение пассажирский автобус / Фото: vandrouki.by
Автобус, который перевозил 44 человека, направлялся из Марселя в испанский город Мурсия. ДТП произошло в ночь на воскресенье на трассе A9. Водители автобуса - француз, испанец и украинец.
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Три человека находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу, сообщает РИА Новости.
Обстоятельства аварии не сообщаются. Причины ДТП выясняются.
Как сообщал УНИАН, в Крыму на Керченском шоссе в автокатастрофе с участием экскурсионного автобуса пострадали 13 человек.
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