Во Франции автобус с водителем-украинцем попал в смертельное ДТП

Автобус, который перевозил 44 человека, направлялся из Марселя в испанский город Мурсия. ДТП произошло в ночь на воскресенье на трассе A9. Водители автобуса - француз, испанец и украинец.

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Три человека находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства аварии не сообщаются. Причины ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Крыму на Керченском шоссе в автокатастрофе с участием экскурсионного автобуса пострадали 13 человек.