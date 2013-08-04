Белый дом: США готовы к серьезным переговорам с Ираном

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в связи с инаугурацией нового иранского президента Хасана Роухани, сообщает РИА Новости.

"Если это новое правительство сделает выбор в пользу того, чтобы по существу и всерьез выполнять свои международные обязательства и найти мирное решение проблемы, оно найдет в лице США искреннего партнера", - сказал Карни.

США, которые ввели санкции против Тегерана, подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран это отрицает и заявляет, что его ядерная программа преследует мирные цели. США пытаются с помощью санкций заставить эту страну отказаться от ядерной программы.