Обама по дороге к Путину встретится с президентами балтийских стран

Президент США Барак Обама 30 августа встретится с главами стран Балтии, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

На встрече с американским президентом будут присутствовать президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы - Даля Грибаускайте и Латвии - Андрис Берзиньш.

По теме: СМИ: Из-за Сноудена Обама может отменить визит к Путину

"Четыре лидера обсудят широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, включая региональное партнерство в области общих вызовов, энергетическую безопасность, трансатлантическую торговлю, оборону и сотрудничество в кибернетической сфере", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что данная встреча состоится в преддверии саммита G20, который пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 сентября.