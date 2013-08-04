Турецкая полиция вновь применила силу для разгона манифестантов

Протестующие пытались пройти на площадь, однако она уже несколько часов была оцеплена полицией, поскольку власти запретили собираться там большими группами.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают дежурить на проспекте и в прилегающих к нему переулках. Подразделения спецназа стараются оттеснить протестующих дальше от Таксима, сообщает ИТАР-ТАСС.

Силовики действуют под прикрытием машин, оборудованных водометами. Открытых столкновений не наблюдается, однако манифестанты периодически вновь предпринимают попытки пройти на Таксим. Небольшие группы протестующих также выходят на проспект и скандируют антиправительственные лозунги.