Турецкая полиция вновь применила силу для разгона манифестантов
Стамбульская полиция применила водометы и слезоточивый газ против групп манифестантов, собравшихся на пешеходном проспекте Истикляль возле площади Таксим.
Протестующие пытались пройти на площадь, однако она уже несколько часов была оцеплена полицией, поскольку власти запретили собираться там большими группами.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают дежурить на проспекте и в прилегающих к нему переулках. Подразделения спецназа стараются оттеснить протестующих дальше от Таксима, сообщает ИТАР-ТАСС.
Силовики действуют под прикрытием машин, оборудованных водометами. Открытых столкновений не наблюдается, однако манифестанты периодически вновь предпринимают попытки пройти на Таксим. Небольшие группы протестующих также выходят на проспект и скандируют антиправительственные лозунги.