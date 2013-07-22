Суд снова разрешил вызвавшее беспорядки в Турции строительство

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

На площади Таксим проектом реконструкции было предусмотрено строительство торгового центра и военных казарм по типу старинных военных зданий. Выступления против вырубки деревьев в парке Гези и строительства переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые периодически продолжаются до сих пор, но с меньшим накалом, масштабом и географией распространения.

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Спустя несколько дней после начала демонстраций Шестой административный суд Стамбула приостановил строительство казарм на площади. Это решение понизило градус протестов защитников Таксима, но уже не смогло остановить волну антиправительственных выступлений. Однако против этого решения выступило министерство культуры и туризма.

В понедельник стало известно, что региональный административный суд, принимая во внимание апелляцию минкультуры против решения низшей судебной инстанции, единогласно проголосовал за его отмену, пишет газета Milliyet.

"Проект реконструкции площади, которым занимаются власти Стамбула, в своё время наше министерство согласовало и выдало соответствующие разрешения. Поэтому когда суд приостановил реконструкцию, уже проработанную и согласованную, мы выступили против этого решения", - заявил агентству пресс-секретарь минкультуры Турции Джихан Айдын.

Рядовые участники уличных выступлений, опрошенные в Анкаре корреспондентом агентства, которые в настоящее время не устраивают никаких акций, сказали, что пока неясно, какова будет в целом общественная реакция на это решение.

"Никто не ждал такого поворота событий, ни мы, ни сторонники реконструкции площади. Но это не значит, что строители начнут стройку с завтрашнего дня. Может, вообще не начнут. Будем следить за развитием событий. А надо будет - снова выйдем на улицу", - заявили они.