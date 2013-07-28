ДТП в Крыму: травмы получили семеро украинцев и двое россиян

Как сообщила пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участниками ДТП стали Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Passat.

Авария произошла на 17-м километре дороги "Севастополь - Ялта" во второй половине субботы, 27 июля.

"Семеро из пострадавших являются жителями Украины, два - жители России. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу в Ялте", - говорится в пресс-релизе.

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Другие подробности ДТП спасатели не сообщили.