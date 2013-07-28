ДТП в Крыму: травмы получили семеро украинцев и двое россиян
11:42, 28 июля 2013Общество
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В Крыму семеро украинцев и двое россиян получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.
Авария произошла на 17-м километре дороги "Севастополь - Ялта"
Как сообщила пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участниками ДТП стали Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Passat.
Авария произошла на 17-м километре дороги "Севастополь - Ялта" во второй половине субботы, 27 июля.
"Семеро из пострадавших являются жителями Украины, два - жители России. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу в Ялте", - говорится в пресс-релизе.
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Другие подробности ДТП спасатели не сообщили.
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