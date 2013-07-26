Американские военные требуют модернизировать ядерные бомбы

Об этом, как сообщает Defense News, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Роберт Келер. По его словам, такая необходимость вызвана тем, что большинство ядерных систем вооружения произведены более 20 лет назад.

Наиболее приоритетным направлением, по мнению Келера, является модернизация и продление сроков службы ядерных авиационных свободнопадающих бомб B61, разработанных в 1950-х и произведенных в 1960-х годах. Эти боеприпасы являются основным оружием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и они же станут основным оружием перспективных дальних бомбардировщиков NGB.

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По словам Келера, модернизация B61 позволит не только сделать боеприпасы более надежными и продлить их срок службы, но и использовать их на перспективных истребителях F-35 Lightning II и модернизированных бомбардировщиках B-2.

Между тем, по оценке ряда правительственных организаций, модернизация ядерного арсенала - дело дорогое и не обязательное, поскольку она направлена против угрозы, которой не предвидится по меньшей мере десять лет. По оценке Агентства национальной ядерной безопасности, на модернизацию бомб B61 необходимо более восьми миллиардов долларов, замечает Лента.ру.