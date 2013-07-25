В Украине испытали уникальное противотанковое оружие (фото)

На полигоне под Киевом прошли успешные испытания новой отечественной разработки — противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар», который не имеет аналогов в мире. Об этом газете "Сегодня" поведали генконструктор профильного КБ «Луч» Олег Коростелев и гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Сергей Громов.

«Корсар» предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с любыми видами и типами брони — танков, БТРов, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей — ДОТов, вертолетов, беспилотников», — комментирует присутствовавший на испытаниях разработчик комплекса Олег Коростелев

Дальность стрельбы нового ПТРК — до 2,5 км, то есть вдвое больше, чем у гранатомета РПГ, причем ракета, летящая по лазерному лучу, управляемая.

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«Корсар» — комплекс нового поколения, и его полная разработка будет завершена уже в этом году, — сказал Сергей Громов. — Мы будем первыми, кто предложит рынку готовый комплекс такого уровня. Пока аналогов у «Корсара» нет, хотя соответствующие разработки за рубежом ведутся. По ряду параметров он превосходит комплексы ведущих мировых производителей».

Масса украинской ракеты в контейнере — 13,5 кг, что на 2,5 кг меньше выпускаемой в США. Температурный диапазон применения от -40 до +60°C. Американские же и израильские комплексы не рассчитаны на работу ниже -20 °C. Наш «Корсар» легкий — ракета выстреливается с плеча, ее мощности достаточно для уничтожения практически всех существующих видов бронетехники, а управляемость обеспечивает до 100% поражения цели. Стоимость «Корсара», как сообщили военные эксперты, втрое ниже, чем у зарубежных конкурентов — около $130 тысяч, а ракеты — вчетверо ($20 тыс.).