Основатель WikiLeaks рассказал о главном разочаровании в жизни

А самым невероятным обвинением было заявление, что он своей жестокостью вызвал психоз у кошки. Об этом основатель портала WikiLeaks поведал газете Daily Mail, - пишет РИА Новости.

При этом самым большим достижением он считает "победу"в поединке против американской государственной машины. "Выйдя один на один с Государственным департаментом США, Пентагоном, Белым домом, ЦРУ и ФБР, мы одержали победу. WikiLeaks никогда не удалял свои публикации и не прекращал их размещение по чьему-либо указанию. Это позволило превратить интернет из аполитичного пространства в рабочий механизм по формированию взглядов", - заявил Ассанж.

Он также рассказал, что некоторые СМИ публикуют о нем много лживой информации, например что он работает на ЦРУ, Моссад и даже является агентом финансиста Джорджа Сороса. "Также узнал, что я издеваюсь над животными. В одной книге меня обвинили в том, что я был настолько жесток к чьей-то кошке, что когда я пришел в гости, у нее случился кошачий психоз", - рассказал Ассанж о самом невероятном обвинении.

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На вопрос об экс-сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене, сообщившем о сверхсекретной программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, Ассанж ответил, что считает его очередным доказательством скатывания Западного мира в антиутопию, где власти контролируют граждан. "PRISM перешагнула границы ночных кошмаров Оруэла (автор романа "1984" под девизом "Большой брат следит за тобой") и пределы мечтаний Штази (госбезопасность в ГДР). Обама принял то, что запустил и сделал "приоритетом" Буш. Сноуден герой, на которого льется поток обвинений, начиная от шпионажа в пользу Китая, заканчивая грубым отношениям к соседям", - добавил он.

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в 2010 году. Власти страны требуют от Великобритании его выдачи. Сам 41-летний австралиец уже около года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как страна предоставила ему политическое убежище. При этом власти Великобритании полны решимости "выполнить обязательства" перед Швецией.