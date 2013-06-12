Ассанж советует Сноудену просить убежища в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Russia Today.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть обращение Сноудена о предоставлении политубежища, если оно поступит. Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее отметил, что формальный запрос пока не поступал, но подтвердил готовность России его рассмотреть.

Отвечая на вопрос журналиста, Ассанж заявил, что Сноудену стоит рассмотреть предложение России, а также искать подобные возможности в странах Латинской Америки. По его словам, из обнародованных Сноуденом документов следует, что 99% переговоров, которые ведут латиноамериканские страны, отслеживаются США, именно поэтому правительства стран региона могут иметь "личный интерес" в этой ситуации. "Россия, конечно, все понимает, и Путин понимает, что происходит. Раз это предложение было озвучено, вряд ли они пойдут на попятную", - отметил Ассанж.

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Британская газета Guardian сообщила в минувший четверг со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении секретный ордер суда, что американской телекоммуникационной компании Verizon предписывается на протяжении трех месяцев ежедневно передавать властям США данные о звонках своих клиентов. Washington Post, в свою очередь, сообщила о существовании секретной программы PRISM, в рамках которой спецслужбы получают доступ к данным крупнейших мировых IT-компаний.

Сотрудник американской консалтинговой компании Booz Allen Эдвард Сноуден, находясь в Гонконге, заявил о своей причастности к передаче журналистам секретных данных. Он объяснил свои действия стремлением к справедливости и неприятием вмешательства в частную жизнь. В настоящее время о местонахождении Сноудена ничего не известно, предположительно, он все еще остается в Гонконге.