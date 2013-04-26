Суд отказался условно-досрочно выпустить участницу Pussy Riot Толоконникову

Таким образом, Толоконникова, осужденная на два года заключения за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве, останется отбывать наказание в ИК-14, сообщает РИА "Новости".

В своем постановлении судья оценила доводы защиты участницы панк-группы, но, тем не менее, согласилась с представителями колонии, которые наделены полномочиями оценивать поведение осужденных в исправительном учреждении.

"Наличие у осужденной малолетнего ребенка было учтено при назначении наказания, а для принятия решения об условно-досрочном освобождении требуется оценивать степень исправления", - указала судья. Она также не стала соглашаться с обращением деятелей политики и культуры в защиту Толоконниковой, указав, что для досрочного освобождения следует оценивать формирование у осужденного положительного отношения к обществу, нормам и правилам поведения.

"Анализ поведения осужденной показал, что она не всегда соблюдала правила поведения, имеет два непогашенных взыскания", - сказано в решении.