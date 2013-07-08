Турецкая полиция разогнала демонстрантов, собравшихся у парка Гези

В субботу полицейские уже применяли слезоточивый газ против толпы демонстрантов, пытавшихся прорваться в парк, планы по вырубке которого ранее обернулись массовыми столкновениями манифестантов с полицией. В понедельник власти города объявили об открытии парка, но через три часа полиция вывела из него людей, ожидая новых акций протеста.

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Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Франс Пресс.

Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана.

Жертвами беспорядков стали пять человек, количество пострадавших достигло 5 тысяч. Власти Стамбула и Анкары запретили проводить демонстрации в центрах этих мегаполисов.