В МВД Египта говорят, что военные никого не убивали

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о трех погибших и десятках раненных в результате перестрелки между египетскими военными и демонстрантами-исламистами.

Первый в истории страны демократически избранный Президент Мухаммед Мурси был свергнут военными 3 июля вечером.

Как сообщал УНИАН, переворот в Египте произошел после массовых митингов против Президента Мурси и "Братьев-мусульман", которых обвинили в продвижении исламистских планов и невозможностью справиться с экономическими проблемами в стране.

За прошлые пять дней в столкновениях во время протестов погибли около 50 человек.