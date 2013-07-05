В МВД Египта говорят, что военные никого не убивали
19:57, 05 июля 2013Мир
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МВД Египта опровергает гибель трех человек в столкновениях между армией и сторонниками свергнутого Президента Мухаммеда Мурси.
МВД Египта опровергло убийство демонстрантов / Скрин-шот из видео Аlarabiya
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Ранее ряд СМИ распространил информацию о трех погибших и десятках раненных в результате перестрелки между египетскими военными и демонстрантами-исламистами.
Первый в истории страны демократически избранный Президент Мухаммед Мурси был свергнут военными 3 июля вечером.
Как сообщал УНИАН, переворот в Египте произошел после массовых митингов против Президента Мурси и "Братьев-мусульман", которых обвинили в продвижении исламистских планов и невозможностью справиться с экономическими проблемами в стране.
За прошлые пять дней в столкновениях во время протестов погибли около 50 человек.
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