Сноуден запросил убежище еще в 6 странах

Разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подал запросы на предоставление убежища в еще шести странах, сообщается на страничке сайта Wikileaks в сервисе микроблогов Twitter, передает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении, страны, в которые направлены запросы, не будут названы из-за опасений вмешательства США.

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Ранее портал Wikileaks опубликовал список из 21 страны, в которых Сноуден запросил убежище. По данным сайта, речь идет об Австрии, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Германии, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китае, Кубе, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Исландии и Эквадоре. Многие из этих стран уже отклонили просьбу.