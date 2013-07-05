Оппозиционные политики призывают дать убежище Сноудену

Об этом свидетельствуют данные, собранные сайтом Wikileaks.

Экс-сотрудник ЦРУ, обнародовавший секретные данные спецслужб США, уже вторую неделю, предположительно, находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Сноуден разослал запросы о предоставлении убежища 21 стране, но большинство государств уже отказало ему в этой просьбе, передает РИА Новости..

Немедленно предоставить Сноудену убежище призвал власти Франции глава французской "Левой партии" Жан-Люк Меланшон. После того как стало известно, что МИД Франции отказал Сноудену, лидер крайне правого "Национального фронта"Марин Ле Пен заявила, что глубоко сожалеет о таком решении властей.

Председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль призвал расследовать данные о прослушках американскими спецслужбами иностранных посольств и дипмиссий и предоставить Сноудену убежище в рамках программы защиты свидетелей. В бундестаге за то, чтобы предоставить Сноудену гарантию безопасного проезда для дальнейшего разбирательства, выступил бывший баварский министр регионального развития и член Христианско-социального союза в Баварии Петер Гаувайлер.

В парламенте Ирландии в поддержку запроса Сноудена высказались независимый сенатор Дэвид Норрис (David Norris) и Клэр Дэйли (Clare Daly) из "Объединенного левого альянса".

Кроме того, группа депутатов из парламента Исландии выступила с требованием предоставить Сноудену гражданство этой страны.Associaated Press сообщает, что вечером в четверг за данный законопроект проголосовали только шесть из 63 парламентариев.