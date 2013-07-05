Минтруда РФ: Россия постарела, 13% россиян уже старше 65 лет

Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

"Актуальная сейчас проблема, которая нас ожидает - у нас уже сегодня 13% россиян старше 65 лет, - старение населения", - сказал Вовченко.

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Он добавил, что согласно международным критериям, население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. "Число лиц старше трудоспособного возраста в России с 2006 года постоянно растет и на начало 2012 года составило 32,4 миллиона человек или 22,7% от общего населения. Численность лиц старше трудоспособного возраста сегодня на 8,9 миллиона человек превышает численность лиц моложе трудоспособного возраста", - сказал Вовченко.