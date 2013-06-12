100-ая страна признала независимость Косово

Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Косово Энвер Ходжай (Enver Hoxhaj).

«Я говорил с главой МИД Йемена Абу Бакром аль-Курби, который подтвердил официальное признание Республики Косово», — написал Ходжай, которого цитирует Лента.ру.

Как известно, Косово провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года. Сербия отказывается признать Косово.

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В апреле 2013 года лидеры Сербии и Косово после длительных переговоров подписали договор о нормализации отношений.

Украина не признала независимости самопровозглашенной республики.