В Госдуме считают, что Украине надо получить статус в ОДКБ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал руководитель фракции партии власти «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев в Москве на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы».

«Мы уважаем ваш внеблоковый статус, но, в то же время, мы, конечно, были бы рады, если бы вы заняли свое место в качестве наблюдателя в структуре ОДКБ. Почему? Потому, что для граждан граница, мягко говоря, не комфортна пересекаемая, но с точки зрения тех, кто занимается криминальной деятельностью, угрозой терроризма, наше сотрудничество необходимо», - сказал Васильев.

*** ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. В блок входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Узбекистан 28 июня 2012 года приостановил членство в ОДКБ.